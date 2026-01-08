Haberler

Suluova'da park halindeki kamyonet yandı

Güncelleme:
Amasya'nın Suluova ilçesinde, park halindeki bir kamyonet çıkan yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve alevler kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Girne Mahallesi Şan Sokak'ta bir deponun önünde park halindeki 05 DA 628 plakalı kamyonette yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı. Kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
