Suluova'da İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Amasya'nın Suluova ilçesinde taş ocağında üzerine düşen iş makinesinin altında kalan işçi olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Suluova ilçesi Yüzbeyi köyü yolu üzerindeki Emek Beton Özel Taş Ocağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taş ocağında uzun yıllardır çalışan Abidin Gelen (60), henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilen kepçenin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Abidin Gelen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

İş kazasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AMASYA