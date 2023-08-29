Magandalar yine iş başında! Kameralar iki olayı da saniye saniye kaydetti

Son dönemde artan maganda vakalarına neredeyse her gün bir yenisi ekleniyor. İstanbul'da ilk olarak Sultangazi'de bir kişi kavga ettiği adamın aracının camını yumrukladı. Gaziosmanpaşa'da ise 3 genç bir kişiyi bayıltana kadar darp etti

Sultangazi'de 2 kişi arasında yaşanan kavgada taraflardan biri kavga ettiği kişinin otomobilinin camını yumruklayarak kırdı. Gaziosmanpaşa'da ise, 3 genç bir adamı bayıltana kadar darbetti. Gençler, kendilerini görüntüleyen vatandaşı da tehdit etti. Yaşanan her iki olay da cep telefonu kameralarına yansıdı.

OTOMOBİLİN ARKA CAMINI YUMRUKLADI

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde Cuma günü akşam saatlerinde 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan biri eline aldığı demir çubukla, kavga ettiği kişiye saldırdı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırdı. Kavgaya karışanlardan biri, kavga ettiği kişinin park halindeki otomobilinin arka camını yumruklayarak kırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

BAYILTANA KADAR DÖVDÜLER

Gaziosmanpaşa TEM otoyolu mevkiinde bulunan yeşil alanda 3 genç, tartıştıkları kişiyi bayıltana kadar darbetti. Olay sonrası yaşananlar amatör kameraya yansıdı. Görüntülerde, yerde yatan bir adam ve olay yerinde bulunan gençlerden birinin yanına gelmesi görülüyor.

YÜZLERİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTILAR

Yerde yatan adamı kontrol ettikten sonra arkadaşlarının yanına geri dönen şüpheli, kendisini görüntüleyen vatandaşı da el hareketleriyle tehdit etti. Görüntülendiklerini fark eden şüpheliler yüzlerini gizlemeye çalışarak olay yerinden ayrıldı.