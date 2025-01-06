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Sultangazi'de şüpheli aracın bagajından kadın cesedi çıktı

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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu yakalandı. Aracın bagajından kadın cesedi çıktı. Polisin çalışması sonucu, aracı kullanan Engin Çelik'in eşi Ayşe Çelik'i silahla öldürdükten sonra aracın bagajına koyduğu öğrenildi. Katil zanlısı gözaltına alındı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan bir araç, kısa süreli kovalamaca sonucunda yakalandı. Aracın bagajından bir kadın cesedi çıktı.

EŞİNİ SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Olay, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Engin Çelik ile Ayşe Çelik arasında Eyüpsultan'daki evlerinde bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında çılgına dönen adam iddiaya göre, eşini silahla vurarak öldürdü.

CESETTEN KURTULMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Ardından cesetten kurtulmak için plan yapan Engin Çelik, harekete geçti. Cesedi otomobilinin bagajına koyarak yola çıktı. Eşinin cansız bedenini göle veya ormanlık alana atmayı planlayan adam, şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Polisin "dur" ihtarına uymayan Engin Çelik, kaçmaya başladı. Polis de kaçan aracı yakalamaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sırasında Engin Çelik'in kullandığı aracın önü Sultangazi'de polis ekipleri tarafından kesildi.

CESET BAGAJDAN ÇIKTI

Şüpheli gözaltına alınırken, durdurulan araçta arama yapıldı. Aramalarda otomobilin bagajından kadın cesedi çıktı. Cesedin Engin Çelik'in eşi Ayşe Çelik'e ait olduğu öğrenildi.

Sultangazi'de şüpheli aracın bagajından kadın cesedi çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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