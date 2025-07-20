Sultangazi'de Kuru Ot Yangını Paniğe Neden Oldu

Sultangazi'de Kuru Ot Yangını Paniğe Neden Oldu
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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kuru otların bulunduğu boş arazide çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangın, evlere çok yakın bir noktada güçlükle kontrol altına alındı. Olayda itfaiye ekipleri hızla müdahale ederken, mahalle sakinleri de destek verdi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kuru otların bulunduğu boş arazide çıkan yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyerek, geniş bir alana yayıldı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, alevler evlerin bulunduğu alana çok yakın bir noktada güçlükle kontrol altına alınabildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde boş, geniş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kuru otların bulunduğu boş arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki geniş bir alana yayıldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Yangın, evlerin bulunduğu alana çok kısa bir mesafe kala söndürüldü

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının yerleşim alanlarına yaklaşması paniğe neden oldu. Mahalle sakinleri de itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, evlerin bulunduğu alana çok kısa bir mesafe kala güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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