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Sultangazi’de kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek iki araca çarptı, ardından yaklaşık 5 metre yükselikten aşağı uçtu. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Sultangazi’de kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek iki araca çarptı, ardından yaklaşık 5 metre yükselikten aşağı uçtu.

Sultangazi'de kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek iki araca çarptı, ardından yaklaşık 5 metre yükselikten aşağı uçtu. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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