Sultangazi’de kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek iki araca çarptı, ardından yaklaşık 5 metre yükselikten aşağı uçtu. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultangazi’de kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek iki araca çarptı, ardından yaklaşık 5 metre yükselikten aşağı uçtu.
Sultangazi'de kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek iki araca çarptı, ardından yaklaşık 5 metre yükselikten aşağı uçtu. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı