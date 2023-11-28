Sultangazi'de Kız Meselesi Yüzünden Çıkan Kavgada Öldürülen Genç İçin Adalet İstiyor

Sultangazi'de kız meselesi nedeniyle çıkan kavgada öldürülen 17 yaşındaki Yusuf Mutlu'nun annesi Yoncagül Mutlu, olaya liseli Mervenur K.'yı darp eden kişinin de karıştığını iddia ederek, "Oğlumu orada öldürüp, ölüsünün başında beklediler. Su döktüler ölüsüne. Eziyet ettiler oğluma orada, sonra da kaçıp gittiler. Cezaları hafiflemesin. Hepsinin cezasını almasını istiyorum" dedi.

Sultangazi'de geçtiğimiz perşembe akşamı meydana gelen olayda iddiaya göre okul çıkışı mahalledeki parkta oturup yanındakilerle sohbet eden Yusuf Mutlu (17) ile yanına arkadaşıyla birlikte gelen Z.Y.A. konuşmaya başlamış, Yusuf Mutlu'nun eski kız arkadaşı S.A.'nın Z.Y.A. ile sevgili olması nedeniyle aralarında kavga çıkmıştı. Bunun üzerine Z.Y.A. ve beraberindekiler, Yusuf Mutlu'yu feci şekilde döverek darp etmişti. Aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan liseli genç, ambulansla kaldırıldığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Y.M.'yi feci şekilde darp eden Z.Y.A. olay sonrası kayıplara karışmış, yapılan çalışmalar sonucunda Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Z.Y.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı. Olayı gerçekleştiren şüpheli Z.Y.A.'nın okul kitaplarını almak için evden çıkan lise öğrencisi Mervenur K.'nın yüzüne taş atarak dişlerinin kırılmasına neden olan Ozan Anıl A.'nın ağabeyi olduğu öğrenilmişti.

"Hepsinin cezasını almasını istiyorum"

Oğlunun kendisine aldığı hırkayı giyemediğini söyleyen acılı anne Yoncagül Mutlu, "Yusuf o gün okula gitmemişti, evde kaldı. Daha sonra beni aradı, 'Anne ben dışarı çıkacağım' dedi. Okul çıkışı arkadaşları ile buluşup oturup biraz gezeceklermiş, iki arkadaşı ile okul çıkışı olay olan parka gitmişler. Yolda giderken arkadaşını görmüş, Ozan onu dövmüş. Oğlum bunu öğrenince 'Tamam ben onlarla konuşurum' demiş. Oğlum onların yanına gitmiş arkadaşları ile birlikte 'Niye vurdunuz o çocuğa, o sizden küçük' demiş. 'Sana ne lan, sende mi dayak istiyorsun, seni de döveriz' deyip çocuklara saldırmışlar. Çocuklar kaçmaya çalışmış. Benim oğlumu tekrar yakalamışlar. Oğlumu orada katlettiler. Bu işin içinde Ozan da var, Zafer de var, 6 kişi diye biliyorum. Hepsi cezalarını alsın istiyorum ama Ozan'la Zafer'in olduğu kesin. Hepsi ceza alsın istiyorum. Oğlumu katledip öldürdüler orada. Konuşacak halim yok. Oğlumu orada öldürüp, ölüsünün başında beklediler. Su döktüler ölüsüne. Eziyet ettiler oğluma orada, sonra da kaçıp gittiler. Ben adalet yerini bulsun istiyorum. Cezaları hafiflemesin" dedi. - İSTANBUL