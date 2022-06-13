Sultangazi'de kiraz ağacından inerken kaydı: Çocuğun eline demir çit saplandı - Haberler

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Sultangazi'de kiraz ağacından inerken kaydı: Çocuğun eline demir çit saplandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sultangazi'de kiraz ağacından inerken kaydı: Çocuğun eline demir çit saplandı

Sultangazi'de çıktığı kiraz ağacından inmeye çalışırken ayağı kayan 10 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğun eli demir çitlere saplandı.

Sultangazi'de çıktığı kiraz ağacından inmeye çalışırken ayağı kayan 10 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğun eli demir çitlere saplandı. Bir vatandaşın daha fazla zarar görmemesi için omzunu oturduğunu çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu elindeki demir parçasıyla hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 12.30 sıralarında Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde yaşandı. Yabancı uyruklu Muhammet Akhras (10) bir firmaya ait yapı malzemelerinin bulunduğu bahçedeki kiraz ağacına demir çitlere tırmanarak çıktı. Kısa süre sonra aşağı inmek isterken ayağı kayan çocuğun eli çitin demirine saplandı. Acı içinde bağıran çocuğu fark eden vatandaşlar ve babası hemen yardımına koşarken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Bir vatandaş, çocuğu elinin daha fazla görmemesi için omuzuna oturturken, bir yandan da sürekli olarak konuşturup ona moral vermeye çalıştı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Demir kesme makası ve motorlu testere yardımıyla demir çitin bir parçası, çocuğun elinde saplı halde kesildi. Yaralı çocuk elindeki demir parçasıyla ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralı çocuğun feryadını duyunca hemen olay yerine koşan Mehmet Sağdıç, "Çocuk kirazları görünce canı çekmiş sanırım. Buradan tırmanıyor ve kirazı aldıktan sonra inmeye çalışırken, demirin ucu eline giriyor. Biz de yan tarafta marketin önünde bekliyoruz. Kuryeyiz bağırma sesine geldik ve ilk yardımı yapmak istedik ama demir eline bayağı girmişti. Bu nedenle itfaiye ve ambulansı çağırdık onların gelmesini bekledik. Normalde buraya bütün çocuklar gelip tırmanıyorlar. Çocuk bu canı çeker tırmanabilir ama sonrasında böyle tehlike ve zararlar yaşayabilirler. Buna bir önlem alınması gerekiyor" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ordu Caddesi Sultangazi İtfaiye Çocuk 3. Sayfa Haberler

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