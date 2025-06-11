Sultangazi'de Kentsel Dönüşümde İş Makinesi Hatalı Manevra Yaptı

Sultangazi'de Kentsel Dönüşümde İş Makinesi Hatalı Manevra Yaptı
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Sultangazi'de kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında iş makinesi operatörünün hatalı manevrası sonucu, bitişikteki 5 katlı binanın çatı katına zarar verildi. Olay sonrası bina sahibi ile yüklenici arasında tadilat konusunda anlaşma sağlandı.

Sultangazi'de kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen bina yıkımı sırasında iş makinesi operatörü hatalı manevra yapınca bitişikteki 5 katlı binaya zarar verdi. Yıkım çalışmaları havadan görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen bir binada iş makinesi operatörü hatalı manevra yaptı. Yanlış manevra sonucunda iş makinesi bitişikte bulunan 5 katlı binanın çatı katına çarptı. Çarpmanın etkisiyle binanın duvarı iki farklı noktadan hasar gördü. Olay sonrası bina sahibi ile yıkımı gerçekleştiren yüklenici firmanın tadilat konusunda karşılıklı anlaşmaya vardığı öğrenildi. Öte yandan, yıkım çalışmasının yapıldığı anlar ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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