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Sultangazi'de Kent Ormanı'nda Yangın Çıktı

Sultangazi'de Kent Ormanı'nda Yangın Çıktı
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İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kısa sürede söndürüldü.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan yapılan çalışmalarla kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi'de bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri karadan, yangın söndürme helikopteri ise havadan yangına müdahale etti. Yangının kısa sürede söndürüldüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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