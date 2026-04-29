Sultangazi'de kağıt ambalajı yapan iş yerinde korkutan yangın

İstanbul Sultangazi'de bir kağıt ambalajı üretimi yapan bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2850 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında bulunan kağıt ambalajı üretimi yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahalede bulundu

Dumanların yükseldiği iş yerine vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahalesi yetersiz kalınca olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışmaları sonrasından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Sokak üzerinde yaşanan panik ise yangının tamamen söndürülmesinin ardından sona erdi.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı