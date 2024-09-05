Sultangazi'de Hırsızlık: İnternet Kabloları ve Bisiklet Çalındı

Sultangazi'de gece saatlerinde sokağı kolaçan eden hırsız, önce kestiği internet kablolarını daha sonra ise gözüne kestirdiği bisikleti çalarak kayıplara karıştı. Olayın ardından o sokakta yaşayan vatandaşlar internetsiz kalırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saat 04.30 sıralarında Yayla Mahallesi Konak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta gezen hırsız, bir süre keşif yaptı. Daha sonra ise çevrede kimsenin olmadığından emin olunca sokakta bulunan binaların internet kablolarını kesti. Kestiği kabloları çalan şüpheli, daha sonra ise bir binanın girişindeki bisikleti çalarak olay yerinden uzaklaştı.

Olayı anlatan Gökhan Basık, "Saat 04.30 sıralarında mahalleye kimliği belirsiz kişiler geliyor. İnternet kablolarını kesip kabloları çalıyor. ve daha sonrasında bir komşumuzun çocuğunum bisikletini çalıyor. Bir kişi galiba bisikletle çıkıyor diğerleri de mahallenin alt taraflarından bir yerden kaçıyorlar. Okul haftası. Şu an mahallede internetimiz yok. Çok mağdur kaldık. Bu duruma el atılmasını istiyoruz. Her türlü yanımızda bir destek istiyoruz. Kabloları büyük ihtimal arabaya da yükleyip götürdüler. ya da el arabasına yükleyip dereden aşağıya inmiş olabilirler. Bu durumla alakalı bir çalışma istiyoruz" dedi.

Bir diğer mahalle sakini, "İnternet kablolarımızı çalmışlar. Çocuklarımız okullar açılınca mağdur durumda kaldı. Yapılmasını istiyoruz ve bir an önce hırsızın yakalanmasını istiyoruz" dedi.

Bir diğer mahalle sakini, "Mahallemizde internet kablolarımız çalınmış. İnternetlerimiz yok. Okul açılacak. Lütfen bütün mahalle mağduruz. Mahallemizde komşunuzun çocuğunun bisikleti de çalınmış. Öyle de bir duyum aldık. Onun için de internetlerimizin olmasını istiyoruz" dedi.

Hırsızlık anı kameraya yansıdı

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Sokağı kolaçan eden bir şüphelinin, önce internet kablolarını kestiği ardından bisiklet çaldığı görülüyor. - İSTANBUL