Sultangazi'de Freni Boşalan Kamyonet Binaya Çarptı: 1 Yaralı

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İstanbul Sultangazi'de yokuş aşağı inerken freni boşalan bir kamyonet, kontrolden çıkarak bir binaya çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, binada hasar oluştu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sultangazi'de yokuş aşağı inerken freni boşalan kamyonet binaya çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL - Sultangazi'de yokuş aşağı inerken freni boşalan kamyonet kayarak binaya çarptı. Kazada sürücünün bacağı kırılırken, binada ise hasar meydana geldi.

Olay, Salı günü Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı seyir halinde olan Ümit A. yönetimindeki kamyonetin henüz bilinmeyen nedenle freni boşaldı. Kontrolden çıkan araç, hızla kayarak bir binanın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan sürücü Ümit A. yaralanırken, bina girişinde ise maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacağının kırıldığı öğrenilen sürücünün tedavisi hastanede sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK - 3.Sayfa
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