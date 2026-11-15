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Sultangazi'de engelli geçişini kapatan minibüsün aynasını kıran kişi görüntülendi

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Sultangazi'de engelli geçişini kapatan minibüsün aynasını kıran kişi görüntülendi
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Sultangazi'de dün saat 23.30 sıralarında engelli geçişini kapatacak şekilde park edilen minibüsün yan aynası, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından kırıldı. Şüphelinin aynayı kırdıktan sonra yürüyerek uzaklaştığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de engelli geçişini kapatacak şekilde park edilen minibüsün yan aynası, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kırıldı. Şüphelinin aynayı kırdıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde bulunan bir minibüs, kaldırımdaki engelli geçişini kapattı. Bir süre sonra bölgeden geçen kimliği belirsiz bir kişi, minibüsün yanına yaklaşarak aracın aynasını kırdı. Şüpheli, olayın ardından yürüyerek bölgeden uzaklaştı.

Aynayı kırıp yoluna devam etti

Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahsın minibüsün yanına gelerek aynasına zarar verdiği ve ardından yürüyerek gözden kaybolduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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