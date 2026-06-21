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Sultangazi'de 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Sultangazi'de 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
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Sultangazi'de 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, yan apartmanın çatısına da sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, mahalle sakinleri itfaiyenin geç geldiğini ve dar sokaklar nedeniyle zorluk yaşandığını belirtti.

Sultangazi'de bir binan çatısında yangın çıktı. Alevler yan apartmanın çatısına da sıçrarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi 2377. Sokak'ta saat 15.30 sıralarında 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevler kısa sürede yan apartmana da sıçradı. Binada oturanlar panik halde dışarı çıkarken, itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mahalle sakinlerinden Hasan Ava, "Yangın çıktı. İtfaiye biraz geç geldi. Burada otopark olması gerekiyor. Sonuçta sokaklar dar, itfaiye araçları geçmekte zorlanıyor. Doğal olarak vatandaşın da aracını park edecek bir yeri yok" dedi.

Cevdet Gökçe ise, "Yangın saat 15.00 sıralarında başladı. Yangının başlamasının ardından yaklaşık 15 dakika sonra itfaiye ekipleri olay yerine geldi ve söndürme çalışmalarına başladı. Yangın oldukça büyük bir yangındı. Alevler yükseldikten sonra itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. Ekipler olay yerinde gerekli çalışmaları gerçekleştirdi" diye konuştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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