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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, 5'inci kattaki dairenin balkonundan beton zemine düşerek ağır yaralanan 22 yaşındaki Kardelen Hoş E., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kadının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Burak E. tutuklanırken, çiftin yaklaşık 1 ay önce dünyaevine girdiği öğrenildi.

Olay, 18 Kasım Çarşamba günü saat 02.45 sıralarında Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi 2347 Sokak'ta bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Kardelen Hoş E. (22), ikamet ettiği binanın 5'inci katından henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağıya düştü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın acil serviste tedavi altına alındı. Genç kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çift arasında tartışma çıktı

Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, çevrede yaşayan vatandaşların bilgisine başvurdu. Yapılan araştırmada, Kardelen Hoş E. ile eşi Burak E. arasında olaydan önce uzun süreli bir tartışma yaşandığı, daireden tartışma seslerinin geldiği yönünde beyanlar alındı.

Yeni evli çiftin evinde yaşanan olayla ilgili tutuklama

Yaklaşık 1 ay önce evlendikleri öğrenilen çiftle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Burak E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı