Üye Girişi
Haberler

Sultangazi'de 4 Katlı Binada Yangın Paniği

Sultangazi'de 4 Katlı Binada Yangın Paniği
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sultangazi'de bir binanın 2. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Sultangazi'de 4 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de 4 katlı bir binanın 2. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 91. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 2. katında meydana geldi. Henüz neden çıktığı bilinmeyen yangın kısa sürede büyürken, bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Mahsur kalarak dumandan etkilenen vatandaşlar, ayakta tedavi edilirken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Alevler içinde kalan ev itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KAAN KURT - 3.Sayfa

Acil Durum Sultangazi İstanbul Güvenlik İtfaiye 3-sayfa Yaşam

Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler

Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler

 5 ülkeye yeni büyükelçi atandı: Aralarında dikkat çeken bir isim var

5 ülkeye yeni büyükelçi atandı: Aralarında dikkat çeken bir isim var

 Bahçeli'nin çağrısının ardından Kandil'den 'Öcalan' mesajı

Ne diyecekleri merak konusuydu! Kandil'den 'Öcalan' mesajı geldi
Putin korkutan gelişmeyi doğruladı: Kuzey Kore askerleri Rusya-Ukrayna savaşında

Kuzey Kore askerleri Rusya-Ukrayna savaşında
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
25 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 25 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! Fenerbahçe Manchester United maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB MANU geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lyon Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lyon Beşiktaş geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lyon Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Lyon Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Mourinho neden kırımızı kart gördü, Mourinho ne yaptı (Fenerbahçe Manchester United)? Mourinho kaç maç ceza alacak? En Nesyri GOL izle! Fenerbahçe Manchester United En Nesyri GOL izleme linki! Fenerbahçe Manchester United maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Manchester United golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Sergen Yalçın Nuri Şahin olayı ne, birbirlerine ne dediler? LYO hangi takım, açılımı ne? Zaha neden yok? Lyon Beşiktaş maçında Zaha yedek mi, kadroda yok mu? Beşiktaş maçı TRT 1'de değil mi, TRT Spor'da mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.