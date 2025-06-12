Sultangazi'de 4 Katlı Binada Yangın Çıktı

Sultangazi'de 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler yan binaların çatısına da sıçrarken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor.

Esentepe Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan 2 binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. - İSTANBUL