Sultangazi'de 4 Katlı Binada Yangın Çıktı

Sultangazi'de 4 Katlı Binada Yangın Çıktı
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Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, yan binalara da sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, polis güvenlik önlemleri aldı.

Sultangazi'de 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler yan binaların çatısına da sıçrarken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor.

Esentepe Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan 2 binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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