Sultandağı'nda Tır Devrildi: Bir Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kontrolden çıkan sıcak asfalt yüklü tır yol ortasına devrilirken, olayda bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.Ş.İ. idaresindeki 33 BED 07 plakalı tır şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgeye trafik ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazadan dolayı karayolunda bir süre trafik tek yönlü olarak ilerledi. Temizlik çalışmasının ardından karayolunda trafik normal akışına döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR