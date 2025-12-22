Sultandağı'nda huzur uygulaması
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında kurallara uymayan sürücülere toplamda 62 bin 567 TL para cezası kesildi. 186 şahıs ve 109 aracın evrak sorgulamasının yapıldığı denetimde, ayrıca iş yeri kontrolü sırasında kesici aletler ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, uygulamaya çok sayıda polis ekibi katıldı. Denetimde 186 şahıs ile 109 aracın evrak sorgulaması yapıldı. Denetimde kurallara uymayan 6 araç sürücüsüne toplamda 62 bin 567 TL idari para cezası uygulanmıştır.
Yapılan iş yeri denetiminde ise ele geçirilen 3 adet kesici alet ile ilgili olarak adli işlem yapılırken ayrıca işyerlerine tütün mamullerinin tüketilmesi çerçevesinde işlem yapıldığı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR