Sultandağı'nda huzur uygulaması

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamasında kurallara uymayan sürücülere toplamda 62 bin 567 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, uygulamaya çok sayıda polis ekibi katıldı. Denetimde 186 şahıs ile 109 aracın evrak sorgulaması yapıldı. Denetimde kurallara uymayan 6 araç sürücüsüne toplamda 62 bin 567 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Yapılan iş yeri denetiminde ise ele geçirilen 3 adet kesici alet ile ilgili olarak adli işlem yapılırken ayrıca işyerlerine tütün mamullerinin tüketilmesi çerçevesinde işlem yapıldığı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR