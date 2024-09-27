Üye Girişi
Haberler

Sultanbeyli'de Zincirleme Kaza: 15 Araç Karıştı, 5 Yaralı

Sultanbeyli'de Zincirleme Kaza: 15 Araç Karıştı, 5 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanbeyli'de yola dökülen yağ nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 15 araç birbirine girdi. Kazada 5 kişi yaralandı, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sultanbeyli'de 15 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kaza bölgesi havadan görüntülendi

Kaza, Sultanbeyli ilçesi yan yolda saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Yola dökülen yağ nedeniyle araçların kayması sonucu 15 araç kazaya karıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Polis, kaza sonrası güvenlik önlemi alırken kazaya karışan araçlar havadan görüntülendi.

Dündar Açıkgöz isimli vatandaş, "Araçtan yağ dökülmüş yola. Öndekiler kazayı görüyor. Buradakiler de kayıyorlar birbirlerine giriyorlar. Yaklaşık 15 araç var" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sultanbeyli Güvenlik İstanbul 3-sayfa Ulaşım Yaşam Polis Olay Kaza

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu

 İsrail'den bugüne kadarki en büyük saldırı! Hizbullah'ı kalbinden vurdular

Hizbullah'ı kalbinden vurdular

 Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı

Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Narin'in katilleriyle ilgili çarpıcı çıkış: Ölümse ölüm, idamsa idam

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Narin'in katilleriyle ilgili çarpıcı çıkış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günümüzde yaklaşık 8 milyar olan dünya nüfusu 1998-99 yıllarında yaklaşık ne kadardı? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir? Hangi ülkenin Akdeniz'e kıyısı yoktur? Avusturya, Slovenya, İtalya, Lübnan Akdeniz'e kıyısı var mı? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı ne Iron Maiden'dan dinlediğiniz "The Trooper" adlı şarkı,Osmanlı Devleti'nin de yer aldığı hangi savaş sırasında gerçekleşen bir süvari hücumunu konu Hangi adda bir köpek balığı türü vardır? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir? Hangisi The Beatles grubunun bateristidir? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir? Müziğini dinlediğiniz türküde "kalaylı" olarak bahsedilen hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir? Timurlu Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül Cuma soru cevapları! Danny Boyle, yönetmenliğini yaptığı hangi filmle 2009'da "En İyi Yönetmen Oscarı"nı kazanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül Cuma soru cevapları Yalı Çapkını Halis Ağa nerede, neden yok? Dinlediğiniz "Sus Duymasın" adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül Cuma soru cevapları! Borussia Dortmund Bochum maçı CANLI izle! (beIN Sports) Dortmund Bochum maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });