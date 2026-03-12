Haberler

Sultanbeyli'de dron destekli uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, sahte plakalı araçla gelen 3 şüphelinin üzerinden yaklaşık 1 kilogram marihuana ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 kişi tutuklandı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adrese sahte plakalı araçla gelen 3 şüphelinin üzerinden yaklaşık 1 kilogram marihuana ele geçirilirken, 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sultanbeyli ilçesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti suçunun işlenmesinin önlenmesi ve şüpheli şahısların tespit edilerek yakalamasına yönelik çalışmalar yürütüldü. 3 Mart saat 21.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde şüpheli şahıslar tarafından narkotik madde ticareti yapıldığı belirlenirken, dron destekli gerçekleştirilen fiziki ve teknik takipler sonucunda şüpheli şahısların tespit edilen adresine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda adres içerisinde M.L.Ş. (41) isimli şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda ise 11,87 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon esnasında adres önüne gelen ve şüpheli hareketlerde bulunan bir aracın durdurulmasının ardından ise kimlik bilgileri tespit edilen S.A. (23), Y.S. (29) ve S.Ö. (28) isimli şahısların yapılan kontrollerinde ve araç içerisindeki aramalarda; 968,7 gram marihuana, 1 adet hassas terazi ve 50 bin 450 TL nakit para ele geçirilen şahıslar yakalandı. Ayrıca araçta takılı olan plakanın sahte olduğu belirlenmesi üzerine araç muhafaza altına alındı. Konu ile ilgili yakalana şüpheli şahıslar 'TCK-188 (uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti) ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından 4 Mart tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - İSTANBUL

