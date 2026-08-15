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Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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Sultanbeyli’de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sultanbeyli'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce narkotik madde ticareti suçuna yönelik çalışmalar yürütüldü. 10 Ağustos'ta gerçekleştirilen saha analizleri ve istihbari çalışmalar neticesinde Battalgazi Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen bir araç takip edilmeye başlanarak şüpheli araç kısa süre sonra durduruldu.

Kimlik bilgileri tespit edilen araç sürücüsü E.B. (28) isimli şahsın yapılan kontrollerinde bir miktar narkotik madde ile birlikte 900 TL nakit para ele geçirildi. Çalışmaların devamında şüpheli şahsın narkotik maddeleri M.G. isimli şahıstan temin ettiği ve kullanan şahıslara kendisinin dağıtım yaptığını belirlenirken; Fatih Mahallesi'nde şüpheli M.G. yakalandı ve şahsın yapılan kontrollerinde 39,8 metamfetamin ve 2 adet extacy ele geçirildi.

Şüpheli şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 31,5 gram metamfetamin, 8 gram marihuana, 4 adet extacy, 2 adet şeklinde hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 6 adet kartuş ele geçirildi.

Ayrıca narkotik madde ticareti sonucunda şüpheli şahıslara para gönderdiği belirlenen İ.Ç., S.Ö. ve N.B. isimli şahıslar da yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslardan İ.Ç., S.Ö. ve N.B. isimli şahıslar TCK-191 suçu kapsamında işlemlerinin ardından dosyaları ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakılırken, M.G. ve E.B. isimli şahıslar ise TCK-188 suçundan 11 Ağustos'ta sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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