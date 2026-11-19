Sultanbeyli'de toprak kaymasında 1 kişi toprak altında kaldı, arama kurtarma sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sultanbeyli'de meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi toprak altında kaldı. Toprak altında kalan kişi için itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Sultanbeyli'de meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi toprak altında kaldı. İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı