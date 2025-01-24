Üye Girişi
Haberler
Konya'da 4 katlı bina çöktü! İlk bilgilere göre enkaz altında kalanlar var

Konya'da 4 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Konya Selçuklu'daki 4 katlı binanın çökme anı

Konya'da 4 katlı binanın çökme anına ait görüntülere ulaşıldı
Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras tutuklandı

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül tutuklandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yangın yeterlilik belgesini itfaiye dışında hiçbir kurum veremez

Turizm bölgelerinde yetki kimde? Bakan Ersoy canlı yayında açıkladı

Sultanbeyli'de Tekstil Atölyesinde Yangın: Dron ile Havadan Görüntülendi

Sultanbeyli'de Tekstil Atölyesinde Yangın: Dron ile Havadan Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'ndeki 5 katlı iş merkezindeki tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın anı dron ile havadan görüntülendi.

Sultanbeyli'nde 5 katlı iş merkezinde bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangın dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Güzelbahçe Sokak üzerinde bulunan tekstil atölyesinde 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı iş merkezinin beşinci katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1000 metrekare büyüklüğündeki iş yeri yangınına, 52 araç 139 itfaiye personeli müdahale etti. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Tekstil atölyesinin yanma anı ve iş yerinden yükselen dumanlar dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kapıları tamamen kapadılar! Türklere 2027'ye kadar yeni vize yok
img

İki ünlü oyuncu polis eşliğinde adliyeye getirildi
img

SGK'dan yeni düzenleme! Erkekler de artık dul maaşı alabilecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Barım soruşturması genişliyor! Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de adliyeye getirildi

Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de ifadeye çağrıldı
Bolu'daki yangın faciasında 12. kattan atlamıştı! Şevval'in son görüntüleri yürek sızlattı

Şevval'in son görüntüleri yürek sızlattı
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Faciadan camdan atlayarak kurtulan baba, yitirdiği eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı

Özel izinle geldi, eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.