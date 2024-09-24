Sultanbeyli'de Sosyal Medya Fenomeninin Trajik İntiharı

Sultanbeyli'de oturduğu lüks sitede intihar eden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut'un hayatını kaybetmeden 5 saat önce sosyal medya üzerinden paylaştığı evini temizlediği görüntüler ortaya çıktı.

Olay, İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitede yaşandı. "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak intihar etti. İntiharın ardından polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdi. Fenomen Kübra Aykut'un ölmeden önce bir intihar mektubu bıraktığını ve mektupta kullandığı cep telefonunun şifresinin yazılı olduğunu gören polis ekipleri, Kübra Aykut'un cep telefonuna giriş yaparak 5 saat öncesine ait sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere ulaştı. Görüntülerde Aykut'un evini temizlediği anlar yer aldı. - İSTANBUL