Yemeği yedi, parasını ödemedi! Deliye dönen esnaf, şahsa kemer ve sopayla saldırdı - Haberler

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Yemeği yedi, parasını ödemedi! Deliye dönen esnaf, şahsa kemer ve sopayla saldırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sultanbeyli'de iddiaya göre bir müşteri, girdiği lokantada yediğinin parasını ödemeyince lokanta çalışanları ile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da bir lokantaya gelen yabancı uyruklu müşteri, yediklerinin parasını ödemek istemeyince iş yeri çalışanları ile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede sopa ve kemerin kullanıldığı yumruklu kavgaya dönüştü. O esnada kavgaya tanık olan mahalleli, tarafları ayırmak için çaba sarf etti.

MÜŞTERİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yediklerinin parasını ödemeyen ve işyeri çalışanlarına saldıran müşteriyi gözaltına aldı.

SOPALI KAVGA KAMERAYA YANSIDI

İş yeri çalışanları ile müşteri arasında çıkan kavga anları vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iş yeri çalışanları ile müşterinin yumruklu kavga ettiği kavga sonrası yabancı uyruklu müşterinin eline kemer ve demir sopa aldığı, vatandaşların ise kavganın büyümesini engellediği görülüyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

kavga 3. Sayfa Haberler

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