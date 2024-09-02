Sultanbeyli'de Kapalı Semt Pazarında Silahlı Kavga

Sultanbeyli'de kapalı semt pazarında iki grup arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Yumruklu, tekmeli ve silahlı kavga ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Adil Mahallesi üzerinde bulunan kapalı pazar alanında saat 20.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, kapalı pazar alanında iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen bir tartışma çıktı. Gruplar arasındaki kavga şiddetlenerek bir anda yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Kavga sırasında grup içerisindeki bir şahıs belindeki silahı çıkararak havaya ateş etmeye başladı. Yaşanılan olayda kavgaya karışan birkaç kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalışırken, havaya rasgele ateş açan şahsı ise gözaltına aldı. Polis ekiplerinin olaya müdahalesiyle kavga sonlandı. Yaralı vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanılan olayla ilgili inceleme başlattı. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Pazar alanında rasgele ateş etti

Pazar alanının çevresinde bulunan ve olaya şahit olan vatandaşlarım cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde pazar alanı içerisinde iki grup arasında yumruklu ve tekmeli kavga yaşanırken, grup içerisindeki bir şahısın belindeki silahı çıkararak hiç kimseyi aldırış etmeden havaya rasgele ateş açtığı ve polis ekiplerinin ise şahsı gözaltına aldığı görülüyor. - İSTANBUL