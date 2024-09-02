Üye Girişi
Haberler

Sultanbeyli'de Kapalı Semt Pazarında Silahlı Kavga

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanbeyli'de kapalı semt pazarında iki grup arasındaki sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sultanbeyli'de kapalı semt pazarında iki grup arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Yumruklu, tekmeli ve silahlı kavga ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Adil Mahallesi üzerinde bulunan kapalı pazar alanında saat 20.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, kapalı pazar alanında iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen bir tartışma çıktı. Gruplar arasındaki kavga şiddetlenerek bir anda yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Kavga sırasında grup içerisindeki bir şahıs belindeki silahı çıkararak havaya ateş etmeye başladı. Yaşanılan olayda kavgaya karışan birkaç kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalışırken, havaya rasgele ateş açan şahsı ise gözaltına aldı. Polis ekiplerinin olaya müdahalesiyle kavga sonlandı. Yaralı vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanılan olayla ilgili inceleme başlattı. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Pazar alanında rasgele ateş etti

Pazar alanının çevresinde bulunan ve olaya şahit olan vatandaşlarım cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde pazar alanı içerisinde iki grup arasında yumruklu ve tekmeli kavga yaşanırken, grup içerisindeki bir şahısın belindeki silahı çıkararak hiç kimseyi aldırış etmeden havaya rasgele ateş açtığı ve polis ekiplerinin ise şahsı gözaltına aldığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Sultanbeyli istanbul 3-sayfa Güncel Kavga

Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Program 5 Eylül'de açıklanacak

Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Program 5 Eylül'de açıklanacak

 Erbakan'dan, partisindeki istifalara ilişkin ilk yorum: Yüzde 79'a rağmen yapılan işten hayır gelmez

Erbakan'dan, partisindeki istifalara ilişkin ilk yorum: Yüzde 79'a rağmen yapılan işten hayır gelmez

 CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde İstiklal Marşı skandalı! Başkanın kendisini uyaran görevliye sorduğu soru olay

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde İstiklal Marşı skandalı! Başkanın kendisini uyaran görevliye sorduğu soru olay
İşte Narin'in amcasının tutuklanma gerekçesi

İşte Narin'in amcasının tutuklanma gerekçesi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Eylül Kuruluş Osman yeni fragman İZLE! Amedspor Kocaelispor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Amed Kocaelispor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Gönül Dağı yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Gönül Dağı yeni fragman İZLE! Amedspor Kocaelispor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Amed Kocaelispor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Danso kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Osimhen hangi havalimanına gelecek, karşılama nerede yapılacak (Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı)? Mourinho Osimhen'e ne dedi? Mourinho Osimhen sözleri ne? Ribeiro kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında? Alexsandro Ribeiro hangi takımlarda oynadı? Hummels kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Osimhen zorunlu satın alma opsiyonu var mı? Victor Osimhen Galatasaray'da Victor Osimhen Müslüman mı? Osimhen'in dini ne, Hristiyan mı?
title