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Sultanbeyli'de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü

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Sultanbeyli'de iki market sahibi arasında çıkan fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Market sahibi Engin B., diğer market sahibi Aytaç Ağbaba ve kızı Berivan Ağbaba'ya ateş açtı. Olayda Aytaç Ağbaba olay yerinde, kızı Berivan Ağbaba ise hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren Engin B. kısa sürede yakalandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Hasanpaşa Mahallesi, Gürbüz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, market işleten Engin B., aynı caddede başka bir marketi işleten Aytaç Ağbaba'nın düşük fiyata ürün sattığını öne sürerek tartışmaya başladı. Tartışma üzerine Engin B. yanında bulunan silahla Aytaç Ağbaba'ya ateş etti. Bu sırada Aytaç Ağbaba ve yanındaki kızı Berivan Ağbaba ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

BABA VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, vücuduna 7 kurşun isabet eden Aytaç Ağbaba'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan kızı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Berivan Ağbaba hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Saldırıyı gerçekleştiren Engin B. ise polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (3)

ATAKAN YILDIRIM:

yürütme ve yargı erkin'in boşlugundan kaynaklanıyor bu trajik vakalar. herkes kendi adaletini uygulamaya eğilim gösteriyor. memleket teksasa döndü

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Zubizarreta:

İdamın ucu kendilerine değebilir diye idamı getirmiyorlar ben artık hiçbir şeye üzülemez oldum

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Gün:

Bir insanın canını almak bu kadar kolay mı ucuz satıyor diye iki kişiyi öldürmek nasıl bir zamandayız

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