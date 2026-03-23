Direksiyonda uyudu, facianın eşiğinden dönüldü

Sultanbeyli'de direksiyon başında uyuyakalan sürücü, rögar kapağına çarptıktan sonra gaza basmaya devam etti. İtfaiyenin müdahale ettiği olayda muhtemel facia son anda önlendi.

Sultanbeyli Adil Mahallesi Cide Sokak'ta yaşanan olayda, 34 TZ 3727 plakalı otomobilin sürücüsü seyir halindeyken direksiyon başında uyuyakaldı. Kontrolden çıkan araç, yol üzerindeki rögar kapağına çarptıktan sonra patinaja düştü

Sürücünün ayağının gaz pedalında kalmasıyla birlikte araç durmazken, uzun süre kontrolsüz şekilde patinaj yaptı. Bu sırada lastiklerin eridiği ve yol yüzeyinde deformasyon oluştuğu görüldü. Araçtan yükselen dumanlar çevrede paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek muhtemel bir yangının önüne geçti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla güçlükle uyandırılan sürücü, büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğü olayda şans eseri yara almadan kurtuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı