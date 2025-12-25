Haberler

Sultanbeyli'de boya kaporta dükkanında yangın: 4 araç yandı

Sultanbeyli'de bir boya kaporta dükkanında çıkan yangında 4 araç yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Sultanbeyli'de akşam saatlerinde bir boya kaporta dükkanında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken dükkandaki 4 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 22.45 sıralarında Turgut Reis Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan bir boya kaporta dükkanında meydana geldi. Dükkan içinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın büyüyerek diğer araçlara sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken yangında dükkan içinde bulunan 4 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

