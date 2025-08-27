Süleymaniye'de Suikast Planı İtirafları

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentinde tutuklanan Halk Partisi Cephesi Başkanı Lahur Şeyh Cengi yanlısı grup üyeleri, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ile IKBY Başkan Yardımcısı Kubat Talabani'ye yönelik suikast planlarını itiraf etti. İtiraflarda, saldırının İran ya da Türkiye tarafından yapıldığı izlenimini oluşturulacağı belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Süleymaniye kentinde güvenlik güçlerinin tutukladığı Halk Cephesi Partisi Başkanı Lahur Şeyh Cengi destekçisi bir grubun üyeleri, sorgulamalar sırasında KYB Başkanı Bafel Talabani ile IKBY Başkan Yardımcısı Kubat Talabani'ye yönelik bir suikast planladıklarını itiraf etti. Tutukluların ifadeleri, Süleymaniye'deki bir televizyon kanalı tarafından yayınlandı. Tutuklu grup üyeleri, Süleymaniye İstihbarat Sorumlusu Azi Emin'in de plana dahil olduğu suikastın planının keskin nişancılar ile kamikaze insansız hava araçları (İHA) kullanılarak gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Açıklamalarda, Talabani'nin aracına yönelik keskin nişancı saldırısının ardından kamikaze İHA'ların gönderilmesinin planladığı belirtildi. Zanlılar, saldırı için gerekli cihaz ve kameraların temin edildiğini, teknik bir ekibin de Ukrayna'da insansız hava araçları yapımı üzerine özel eğitim aldığını söyledi.

"Süleymaniye'ye Ukrayna yapımı 2 İHA gönderilmişti"

Sanık konumundaki teknik uzmanlardan biri de, "Lalezar'daki saldırı gecesi insansız hava araçlarını binanın çatısına çıkardık. Birini eski Peşmerge yönetimi binasına, diğerini Dabşan'a yönlendirdim. Ancak yoğun ateş nedeniyle kalan 2 İHA'yı uçuramadık. Aynı gece Erbil'den Süleymaniye'ye, menzili 300 kilometreyi aşan Ukrayna yapımı 2 İHA daha gönderildi ama nereye yönlendirildiklerini bilmiyorum" dedi.

"Saldırıdan İran ya da Türkiye suçlu tutulacaktı"

İtiraflara göre, Şeyh Cengi ve Emin, saldırının İran ya da Türkiye tarafından yapıldığı izlenimini oluşturmak için insansız hava araçlarıyla (İHA) bombardıman yapılmasını da planladı.

Süleymaniye'de çatışma çıkmıştı

Geçtiğimiz perşembe gecesi Süleymaniye'de, hakkında yakalama kararı bulunan Lahur Şeyh Cengi'nin korumaları ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmış, ardından Cengi ile kardeşleri Polat Cengi ve Asu Cengi güvenlik güçleri tarafından yakalanmıştı. Çıkan çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken, 10'dan fazla kişi de yaralanmıştı. Süleymaniye Soruşturma Mahkemesi, Irak Ceza Kanunu'nun 56'ncı maddesi uyarınca Cengi hakkında "kamu düzeni ve güvenliğiyle ilgili suçlamalar" kapsamında yakalama kararı çıkarmıştı. Yerel kaynaklar, Lahur Şeyh Cengi'nin geçtiğimiz cumartesi günü Süleymaniye'nin Kelaçolan bölgesinde asayiş mahkemesi hakimi önünde ifade verdiğini aktarmıştı.

Lahur Şeyh Cengi, 2021 yılında Bafel Talabani'nin kararıyla KYB'deki eş başkanlık görevinden alınmış, ardından 2024'te kurduğu Halk Cephesi Partisi ile IKBY parlamento seçimlerine katılarak 2 sandalye kazanmıştı. - ERBİL