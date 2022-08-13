Sulama kanalında kaybolan Abdullah'tan 23 saat sonra acı haber Adana'da, dün serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan 10 yaşındaki Abdullah Bucak'ın 23 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Dün saat 10.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde, Abdullah Bucak serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocuk, akıntıda sürüklendi. Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı Abdullah, gözden kayboldu. ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Abdullah'ın babası Salih Bucak, eşine ve ağabeyine sarılarak gözyaşı döktü. Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri, Abdullah'ın bulunması için bu sabah arama çalışmalarına yeniden başladı. SABAH SAATLERİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU Gece suyu kesilen kanalda arama yapan ekipler, saat 09.00 sıralarında Abdullah'ın cansız bedenine ulaştı. Abdullah Bucak'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Devlet Su İşleri Adana Yüregir su 3. Sayfa Haberler

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