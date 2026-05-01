Adana'da Sulama Kanalına Düşen Genç, 5 Kilometre Uzaklıkta Ölü Bulundu

Adana'da arkadaşıyla birlikte sulama kanalı kenarında otururken dengesini kaybederek suya düşen ve akıntıya kapılarak kaybolan gencin cansız bedeni 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Tahsilli Mahallesi Ege Bağatur Bulvarı üzerindeki DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Ayık (24) arkadaşıyla kanal kenarında oturduğu sırada dengesini kaybederek suya düştü. Suda çırpınmaya başlayan Ayık, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmalarında Ayık'a ulaşılamadı. Sualtı polisleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Yusuf Ayık, suya düştüğü noktanın yaklaşık 5 kilometre ilerisinde Yüreğir ilçesine bağlı Köklü Mahallesi civarında bulundu. Ayık'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı