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Sukkur'da LPG tankeri patladı, en az 2 kişi öldü ve 5'ten fazla kişi ağır yaralandı

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Sind eyaletindeki Sukkur'da LPG taşıyan tanker patladı; en az 2 kişi öldü, 5'ten fazla kişi ağır yaralandı. Yangın tankeri tamamen tahrip ederken çevredeki 5 araçta ciddi hasar oluştu, yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kurtarma ekipleri tahliye ile söndürme çalışması başlattı.

Pakistan'ın Sind eyaletindeki Sukkur kentinde sıvılaştırılmış gaz (LPG) taşıyan tankerin patlaması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybederken, 5'ten fazla kişi ağır yaralandı.

Pakistan'ın Sind eyaletinde patlama meydana geldi. Sukkur kentinde sıvılaştırılmış gaz (LPG) taşıyan tankerin patlaması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybederken, 5'ten fazla kişi ağır yaralandı. Patlama ve ardından çıkan şiddetli yangın tankeri tamamen tahrip ederken, çevredeki büyük yük kamyonları, tırlar ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 5 araçta ciddi hasar meydana geldi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kurtarma ekipleri bölgedeki tahliye ve yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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