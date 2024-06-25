Şuhut'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu Evde Yangın Çıktı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir eve yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Kayabelen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre içerisinde 3 kişinin bulunduğu eve yıldırım düştü. Yıldırım sonrası yangın çıkarken, evde yaşayanlar ise can havliyle kendilerini dışarı attı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın sonrası evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - AFYONKARAHİSAR