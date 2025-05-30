Şuhut'ta Alev Alan Araç Polisler Tarafından Söndürüldü

Şuhut'ta Alev Alan Araç Polisler Tarafından Söndürüldü
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Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde seyir halindeyken alev alan araç, polis ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının önünde bir anda alev alan araç polislerin yangın tüpleri ile yaptığı müdahale sonrası söndürüldü.

Yangın, Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının önünde seyir halinde bulunan otomobil bir anda alev aldı. Aracın yandığını ve dumanlar çıktığını gören sürücü, aracını yol kenarına park ederek çevreden yardım istedi. Yangını gören polisler ise ellerine aldıkları yangın tüpleri ile şahsın yardımına koştu. Yangın tüpleriyle motor kısmı alev alev yanan otomobildeki yangını polis ekipleri söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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