Şuhut Orman İşletme Ekipleri Akhisar'daki Orman Yangınında Görev Aldı
Afyonkarahisar Şuhut Orman İşletme Şefliği ekipleri, Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarında canla başla görev alıyor. Ekipler, diğer gruplarla birlikte yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etmekte.
Afyonkarahisar Şuhut Orman İşletme Şefliği ekipleri Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesinde görev aldı.
Şuhut Orman İşletme Şefliği ekipleri, gece gündüz demeden ateş kahramanları gibi yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Şuhut ekibi orman yangının söndürülmesi için diğer ekipler ile birlikte yoğun uğraş veriyor. Kuruma ait arazözle bölgeye giden ekiplerin yangın tamamen söndürüldükten sonra ilçeye dönecekleri belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa