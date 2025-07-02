Şuhut Orman İşletme Ekipleri Akhisar'daki Orman Yangınında Görev Aldı

Afyonkarahisar Şuhut Orman İşletme Şefliği ekipleri Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesinde görev aldı.

Şuhut Orman İşletme Şefliği ekipleri, gece gündüz demeden ateş kahramanları gibi yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Şuhut ekibi orman yangının söndürülmesi için diğer ekipler ile birlikte yoğun uğraş veriyor. Kuruma ait arazözle bölgeye giden ekiplerin yangın tamamen söndürüldükten sonra ilçeye dönecekleri belirtildi. - AFYONKARAHİSAR