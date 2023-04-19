Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi: '39 hastane hizmet dışı kaldı'

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, başkent Hartum ve çatışma bölgelerine yakın noktalardaki 59 hastaneden 39'unun hizmet dışı kaldığını duyurdu.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar sürüyor. Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, başkent Hartum ve çatışma bölgelerine yakın eyaletlerde bulunan 59 hastaneden 39'nun hizmet dışı kaldığı bildirildi. Hizmet vermeyen hastanelerden 9'unun bombalandığı, 16'sının tahliye edildiği aktarıldı. 59 hastaneden 20'sinin de tamamen veya sadece ilkyardım için kısmen faaliyet gösterdiği belirtildi. Söz konusu hastanelerin ayrıca personel eksikliği, tıbbi malzeme, su ve elektrik nedeniyle kapatılma riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi. 5 ambulansın askeri güçlerin saldırısına uğradığı, bazılarının ise hasta nakline ya da yardıma gitmesine izin verilmediği belirtildi.

Geçtiğimiz cumartesi günü başlayan çatışmalarda şu ana kadar 270 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 600'den fazla kişi yaralandı. - HARTUM