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Subaşı’nda ağaçlık alanda yangın

Subaşı’nda ağaçlık alanda yangın
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Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesi bayır mevkiinde ağaçlık alanda yangın çıktı.

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesi bayır mevkiinde ağaçlık alanda yangın çıktı.

Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesi bayır mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, bölgede bulunan ağaçlık alanlarda etkili oldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına müdahale çalışmalarının sürdüğü ve ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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