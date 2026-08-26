Eğil'de mahsur kalan 10 kişi botla kurtarıldı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde piknik yaparken su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kalan 10 kişi, itfaiye ekibi tarafından bot yardımıyla kurtarıldı.

Baysu Mahallesi'nde nehir kenarında piknik yapan 8'i çocuk 10 kişi, su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Vatandaşlar, bot yardımıyla ekipler tarafından mahsur kaldıkları yerden alınarak güvenli alana çıkartıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı