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Su kuyusuna düşen yavru köpek böyle kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Su kuyusuna düşen yavru köpek böyle kurtarıldıNİĞDE Niğde Merkeze bağlı Kayırlı Beldesinde, 18 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yeni doğmuş yavru köpek kurtarıldı.

Su kuyusuna düşen yavru köpek böyle kurtarıldı

NİĞDE Niğde Merkeze bağlı Kayırlı Beldesinde, 18 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yeni doğmuş yavru köpek kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre B.T. isimli duyarlı bir vatandaş, su kuyusundan gelen ses üzerine kuyuda yavru bir köpek olduğunu fark etti. Kendi imkanları ile köpeği bulunduğu yerden çıkaramayan B.T.; AFAD'dan yardım istedi. Olay yerine giden AFAD ekipleri, yeni doğmuş yavru köpeği düştüğü su kuyusundan kurtardı.

Operasyon boyunca kuyunun başında bekleyen anne köpek yavrusuna kavuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sema Tekeli - 3. Sayfa

Kayırlı Niğde su 3. Sayfa Haberler

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