Su Kesintisi Sırasında Köpek Saldırısına Uğrayan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Su Kesintisi Sırasında Köpek Saldırısına Uğrayan Kadın Hastaneye Kaldırıldı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde su kesintisi nedeniyle abdest almak için bahçeye çıkan 67 yaşındaki Gülsüm C., 3 köpeğin saldırısına uğradı. Saldırı sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ve ameliyat oldu.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde su kesintisi nedeniyle abdest almak için bahçeye çıkan kadın, 3 köpeğin saldırısına uğradı.

Olay, 27 Temmuz Pazar günü saat 19.45 sıralarında Suadiye Mahallesi'nde meydana geldi. İSU'nun altyapı çalışmaları nedeniyle yaşanan su kesintisi üzerine abdest almak için bahçesindeki kaynak suyuna yönelen Gülsüm C., bu sırada köpeklerin saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden derin yaralar alan ve parmağı kırılan Gülsüm C., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede iki gün tedavi gören Gülsüm C.'nin 4 saati aşan bir ameliyat geçirdiği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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