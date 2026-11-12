St. Petersburg'da araçta patlama meydana geldi, 1 asker öldü, soruşturma başlatıldı

St. Petersburg'da araçta patlama meydana geldi, 1 asker öldü, soruşturma başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
St. Petersburg'un Pushkinsky ilçesinde bir araçta patlama meydana geldi; olayda 1 asker hayatını kaybetti. Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı; ağustos sonunda aynı ilçede 1 asker ölmüş, eşi yaralanmıştı.
Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bir araçta meydana gelen patlamada 1 asker hayatını kaybetti.
Rusya'nın St. Petersburg kentinin Pushkinsky ilçesindeki bir araçta patlama meydana geldi. Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, 1 askerin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Ağustos ayının sonunda aynı ilçede yine bir araçta meydana gelen patlamada 1 asker hayatını kaybetmiş, eşi ise yaralanmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı