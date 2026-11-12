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St. Petersburg'da araçta patlama meydana geldi, 1 asker öldü, soruşturma başlatıldı

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St. Petersburg'un Pushkinsky ilçesinde bir araçta patlama meydana geldi; olayda 1 asker hayatını kaybetti. Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı; ağustos sonunda aynı ilçede 1 asker ölmüş, eşi yaralanmıştı.

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bir araçta meydana gelen patlamada 1 asker hayatını kaybetti.

Rusya'nın St. Petersburg kentinin Pushkinsky ilçesindeki bir araçta patlama meydana geldi. Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, 1 askerin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Ağustos ayının sonunda aynı ilçede yine bir araçta meydana gelen patlamada 1 asker hayatını kaybetmiş, eşi ise yaralanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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