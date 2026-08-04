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Spokane'da yangın felaketi: 8 bin dönüm küle döndü

Spokane'da yangın felaketi: 8 bin dönüm küle döndü
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ABD'nin Washington eyaletindeki Spokane kenti çevresinde üç gündür süren orman yangınlarında 8 bin dönüm alan kül oldu, 700 yapı kullanılamaz hale geldi ve yaklaşık 64 bin kişi tahliye edildi. Bin 100 itfaiyeci yangınlarla mücadele ediyor.

ABD'nin Washington eyaletinin Spokane kenti çevresinde üç gündür büyüyerek devam eden orman yangınlarında 8 bin dönümden fazla alan küle döndü.

ABD'nin Washington eyaletindeki Spokane kenti çevresinde etkili olan orman yangınları, üçüncü gününde büyümeye devam ediyor. Üç ayrı noktadaki yangınlarda 8 bin dönümden fazla alan kül olurken, en az 700 yapı kullanılamaz hale geldi. Eyaletin en kalabalık ikinci kentinin çevresinde büyük tahribata yol açan yangınlar nedeniyle evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 64 bine yaklaştı.

Yangın bölgesindeki olay komuta merkezi yetkilisi Benjamin Cossel yaptığı açıklamada, yaklaşık bin 100 itfaiyecinin Spokane çevresindeki yangınlarla mücadele ettiğini bildirdi.

Washington eyaletinde 15 büyük yangın sürüyor

Ulusal Kurumlararası Yangın Merkezi'nin verilerine göre; ülke genelinde orman yangınlarıyla mücadele eden personel sayısı 29 bin 200'ü aştı. Kurum, pazar günü 15 eyalette 100'den fazla büyük yeni orman yangını çıktığını ve bunların büyük kısmının Pasifik Okyanusu'nun kuzeybatısında görüldüğünü bildirdi.

Eyalet Kamu Arazileri Komiseri Dave Upthegrove ise Spokane yangın kümesinin Washington eyaletinde devam eden 15 büyük yangından biri olduğunu ve 250 bin dönümden fazla alanın yandığını belirtti.

Yangınların çıkış nedeni henüz belirlenemezken, şu ana kadar herhangi bir yaralanma veya can kaybı bildirilmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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