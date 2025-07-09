Soyunma kabininde gizli çekim skandalı! Sapık kadın doğum uzmanı çıktı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde yaşanan olay, sağlık camiasında büyük şok yarattı. 26 Haziran akşamı orman kampında duş alan bir kadın, soyunma kabininde gizlice görüntülendiğini fark etti. Kameraya alındığını anlayan kadın, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

GÖRÜNTÜYÜ ÇEKEN KİŞİ KADIN DOĞUM UZMANI ÇIKTI

Ekol TV'nin haberine göre; Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'nde pratisyen hekim olarak görev yapan B.A. adlı kadın doktorun şikâyeti sonrası olay yerine gelen ekipler, güvenlik incelemelerinin ardından şüphelinin kimliğini tespit etti. Şok edici detay ise kısa sürede ortaya çıktı. Gizlice fotoğraf çeken kişinin İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı M.M. (57) olduğu belirlendi.

CEP TELEFONUNDA ÇOK SAYIDA UYGUNSUZ GÖRÜNTÜ BULUNDU

Polisin gözaltına aldığı şüpheli doktorun cep telefonunda yapılan incelemelerde, yalnızca olay anına ait değil, birden fazla uygunsuz görüntünün kayıtlı olduğu tespit edildi. Görüntülerin hangi tarihlerde ve nerelerde çekildiği araştırılıyor.