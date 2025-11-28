Sosyal medyadaki 'C7K' grubu soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Telegram'daki 'C7K' isimli grup üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Telegram'daki "C7K" isimli grup üzerinden şehitler, gaziler, kamu görevlileri ve 18 yaşından küçük çocuklara yönelik tehdit, taciz ve aşağılama içerikli paylaşımlar yapan; kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirip yaydığı iddia edilen 5 şüpheliden 4'ü "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemine girme", "bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme", "7545 sayılı siber güvenlik kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı. Suça sürüklenen 12 çocuk hakkında gözaltı ve ifade işlemleri devam ediyor. - ANKARA

