Sancaktepe'de sosyal medyadan uyuşturucu paylaşımı yapan şahıs adliyeye sevk edildi

İstanbul Sancaktepe'de sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendiren paylaşımlar yapan 19 yaşındaki M.A.D., gözaltına alındı ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendiren ve suç içerikli paylaşım yapmasının ardından gözaltına alınan şahıs, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında, sosyal medya platformları üzerinde yapılan incelemelerde bir kullanıcının kamuoyunda tepki çeken paylaşımı tespit edildi. Siber ekipleri tarafından paylaşımdaki video içeriği mercek altına alındı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, videoda yer alan ve suça konu davranışları sergileyen şahsın M.A.D. (19) olduğu belirlendi. Şahsın kimlik ve adres bilgilerinin netleşmesinin ardından 7 Nisan'da Sancaktepe'de belirlenen adrese düzenlenen baskınla M.A.D. kıskıvrak yakalandı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme' ve ilgili suç maddeleri kapsamında gözaltına alınan şahıs, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
