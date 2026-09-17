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Sosyal medyada uygunsuz görüntülerin yer aldığı videoyu paylaşan hesaplara erişim engeli

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başvurusu üzerine, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince sosyal medyada bir annenin çocuğunun önünde uygunsuz hareketlerini içeren videoyu paylaşan sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesine karar verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başvurusu üzerine, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince sosyal medyada bir annenin çocuğunun önünde uygunsuz hareketlerini içeren videoyu paylaşan sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesine karar verildi.

Sosyal medyada bir annenin çocuğunun önünde uygunsuz hareketlerini içeren videoyu paylaşan sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğine başvuruda bulundu. Bakanlığın başvurusunun ardından hesaplara erişim engeli getirildi.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu karar, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunmasını ihlal niteliğinde ifade ve görüntülerin kullanılması gerekçeleriyle alındı.

Kararın uygulanabilmesi amacıyla gerekli bildirimlerin Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığına iletildiği öğrenildi.

Teknik sürecin tamamlanmasının ardından erişim engeli kararının sosyal medya platformu tarafından uygulanmasının beklendiği belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının süreci yakından takip ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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