Sosyal medyada tanıştığı eskortu otele çağıran şahıs, hayatının şokunu yaşadı

İstanbul'da yaşayan Süleyman K.(41) 31 Ekim gecesi internetten görüp beğendiği eskort E.Ç'i (28) Şişli'deki lüks bir otele çağırdı. Otel odasında bekleyen Süleyman K., genç kadına kapıyı açtı ancak görüntüsünün fotoğraftakilerden farklı olduğunu, beğenmediğini söyleyerek hemen çıkıp gitmesinin istedi.

ELEKTROŞOK CİHAZIYLA SALDIRDI

Reddedilen E.Ç., çantasında getirdiği elektroşok cihazıyla adama saldırdı. Neye uğradığını şaşıran Süleyman K., sersemleyip kendinden geçti. Kendine geldikten sonra odayı kontrol ettiğinde ise 30 bin TL ve 500 Pound parasının olmadığını gören Süleyman K., E.Ç.'ye hesap sordu.

KENDİNE GELİNCE SAVCILIĞA KOŞTU

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre tam teçhizatlı gelen E.Ç., bu sefer bıçakla saldırıda bulunarak adamı elinden yaralayıp oteli terk etti. Hem parası çalınan hem de saldırıya uğrayan Süleyman K., savcılığa koşarak şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp ifadesi alınan E.Ç., olayı bambaşka anlattı. E. Ç., Sosyal medyadan tanışarak buluştuklarını, otel odasında uyuşturucu madde bulunduğunu ve Süleyman K.'nın kendisine cinsel tacizde bulduğu esnada aralarında çıkan arbedede odada bulunan parayı alıp kaçtığını söyledi.

ESKORT CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bıçak ve elektroşok iddialarını da reddetti. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şikayetten bir ay sonra Süleyman k., savcılığa tekrar gelerek olay günü alkollü olmaları nedeniyle tartışma yaşandığı, yaralama ve hırsızlık olayının olmadığını ileri sürerek şikayetinden vazgeçti.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame düzenlendi. İddianamede, olay yerinde elektroşok cihazı bulunduğu, adli tıp kurumundan alınan rapora göre de Süleyman K., yaralandığı belirtildi. Her ne kadar şikayetten vazgeçilmiş ise de şüpheli E.Ç:'nin üzerine atılı "Konutta geceleyin silahla yağma" suçunu işlediğinin sabit olduğundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi. Şüphelinin yargılaması İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.